18-Jähriger erleidet Platzwunde bei Massenschlägerei

Zehn bis 15 Personen waren laut Polizeibericht bei einer Schlägerei am Samstag gegen 18.30 Uhr am Marienplatz in Ravensburg beteiligt. Laut Bericht erlitt ein 18-Jähriger dabei eine Platzwunde. Beamte fanden den Verletzten und seinen Bruder in der Schützenstraße. Diese gaben an, von vier bis fünf unbekannten, arabisch aussehenden Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren geschlagen worden zu sein. Zwei Männer hätten ein Messer und ein Glas in der Hand gehabt. Vor dem Eintreffen der Polizei seien sie in Richtung Kuppelnaustraße geflüchtet. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu informieren.