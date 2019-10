18-Jährige von Jugendlichen geschlagen

Eine 18 Jahre alte Frau ist vergangene Woche in Ravensburg von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und verletzt worden. Wie die Polizei nun in ihrem Bericht mitteilt, geschah die Tat bereits am vergangenen Dienstag, 22. Oktober, gegen 15.30 Uhr. So gab 18-jährige Frau an, dass sie die Schussenstraße in Richtung Busbahnhof gelaufen sei. Dort traf sie dann auf die drei Jugendlichen, von denen zwei auf sie einschlugen.

So soll der eine Täter sie mit seiner Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Der zweite rammte sein Knie gegen ihren linken Oberschenkel. Durch die beiden Schläge erlitt die Geschädigte Prellungen, welche behandelt werden mussten. Die junge Frau gab als mögliches Motiv der Tat an, dass sie die Jugendlichen vor einigen Wochen in einem Linienbus beleidigt hatte.