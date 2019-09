18-Jährige bestiehlt Rentnerin

Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei einen Diebstahl aufklären können, der sich am Dienstag gegen 11.15 Uhr an der Bushaltestelle am Ravensburger Marienplatz ereignet hat.

Eine 80-jährige Frau hatte laut Bericht ihre Stofftasche an der Bushaltestelle vergessen. Dies nutzte eine 18-Jährige aus, durchwühlte die Tasche, entnahm etwas und steckte es ein. Durch den Zeugen wurde die Polizei informiert. Die Beamten trafen die 18-Jährige noch an der Bushaltestelle an und kontrollierten sie. Die Geschädigte, die zwischenzeitlich wieder zurückgekehrt war, um ihre Tasche zu holen, wurde über den beobachteten Sachverhalt informiert. Bei einer genauen Überprüfung der Tasche fiel der Seniorin auf, dass ein Wertgutschein daraus fehlte. Dieser konnte bei der jungen Frau in ihrer Bekleidung aufgefunden werden. Wegen Diebstahls muss sie sich nun verantworten.