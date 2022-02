17. Tourismustag an der DHBW Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Was junge Menschen bewegt“ lautete das Thema des 17. Ravensburger Tourismustags, zu dem sich mehr als 220 Zuhörer*innen online zugeschaltet hatten. Organisiert wurde er vom Studienzentrum Tourismus, Hotellerie & Gastronomie der DHBW Ravensburg, unterstützt werden die Tourismusexperten der DHBW von DEHOGA und Heilbäderverband Baden-Württemberg sowie der IHK Bodensee-Oberschwaben.

Seit vielen Jahren bildet die DHBW Ravensburg deutschlandweit Nachwuchs im Bereich Tourismus, Hotellerie und Gastronomie aus, rund 300 Partnerunternehmen sind dabei im dualen Studiensystem mit an Bord. Die DHBW Ravensburg als „enorm wichtig und als tragende Säule in dem Bereich“ würdigte daher auch Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg.

Prof. Dr. Conny-Mayer Bonde, Studiendekanin Tourismus, Hotellerie und Gastronomie an der DHBW Ravensburg, gab dem Staatssekretär auch im Namen verschiedener Kolleg*innen anderer Hochschulen an diesem Bereich ein Papier und einen Wunsch mit auf den Weg. Ihr Anliegen: Die Tourismusforschung an den Hochschulen weiter zu verstetigen.

Einen guten Einstig in das Thema des Tourismustags lieferte Dr. Marc Calmbach, Geschäftsführer des SINUS-Instituts. SINUS ist bekannt für seine Milieu- und Jugendstudien. Ein Ergebnis bei den 14- bis 17-Jährigen ist, dass viele Jugendliche sich durchaus an traditionellen Werten wie Familie oder Prestige orientieren, dass aber auch Werte wie Diversity und Emanzipation eine immer größere Rolle spielen. Ein weiterer Trend vor allem bei jungen Menschen ist der Verzicht auf Fleisch – Beyond Meat setzt darauf mit seinem veganen Burger. Benjamin Döring ist Regional Field Marketing Manager Europe bei Beyond Meat und hat an der DHBW Ravensburg Hotel- und Gastronomiemanagement studiert. In seinem Vortrag beleuchtete er den – veganen – Cheesburger von morgen. Und einen gesellschaftlichen Wandel, in dem laut einer Studie immerhin 41 % der Befragten angaben, in den kommenden sechs Monaten den Fleischkonsum verringern zu wollen. Einen weiteren Blick in die Zukunft tat Prof. Dr. Christian Kuhn, Geschäftsführender Gesellschaft der Deutschen Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft. Definitiv werden Digitalisierung und KI im Bäderbereich Einzug halten, so Kuhn.