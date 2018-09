17-Jähriger schlägt mit Glasflasche zu

Ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger sind am Montag gegen 19.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in einen Streit geraten, der in einer Rangelei endete, bei der der 17-Jährige dem anderen eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Anschließend flüchtete der Heranwachsende, kehrte jedoch kurze Zeit später an den Tatort zurück. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Gründe für die zunächst verbale Auseinandersetzung sind der Polizei noch nicht bekannt.