17-Jährige nach Unfall unter Schock

In der Ravensburger Gartenstraße hat sich am Montagmittag ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Fahrschülerin einen Schock erlitt. Laut Polizei war die 17-Jährige mit ihrem Fahrlehrer unterwegs und wollte auf Höhe einer Bushaltestelle einem Linienbus das Einfädeln ermöglichen. Sie bremste dafür ihren Opel ab. Dies bemerkte ein 43-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf das Auto der Fahrschule auf. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 8000 Euro. Die 17-jährige Fahrschülerin wurde vorsorglich in einem Krankenhaus gebracht.