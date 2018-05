Leicht verletzt hat sich ein Pedelecfahrer am Dienstag gegen 18.15 Uhr, als er in der Weißenauer Straße in Ravensburg stürzte. Laut Polizei hatte er mit seinem Lenker eine Hecke gestreift. Dabei zog sich der 16-Jährige Schürfwunden zu, die noch an der Unfallstelle behandelt wurden.