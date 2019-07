16-jähriger Mountainbiker verletzt sich

Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Jahn-/Robert-Bosch-Straße gefordert. Laut Polizeibericht befuhr ein 16-jähriger Mountainbiker den kombinierten Fußgänger- und Radweg entlang der Ebertstraße und überquerte die Jahnstraße trotz des dortigen Sperrgeländers, ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten. Hier stieß er mit mit einem 60-Jährigen Motorradfahrer zusammen, der bei grüner Lichtzeichenanlage auf der Jahnstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Beide stürzten, an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.