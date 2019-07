16-Jähriger flieht bekifft vor Polizei

Ein 16-jähriger Schüler ist am Dienstagabend in der Südstadt vor der Polizei geflohen, die dort eine Jugendschutzkontrolle durchführte. Der Jugendliche wurde in der Erzbergerstraße aufgegriffen. Er hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich, so die Polizei in ihrem Bericht. Ein Urintest führte zur Feststellung, dass er wohl zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Jugendliche wurde seinem Erziehungsberechtigten überstellt.