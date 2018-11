16-Jährige wird im Park belästigt

Eine 16-Jährige wurde am Freitagabend kurz vor 22 Uhr von einem Unbekannten in der Grünanlage am Hirschgraben angesprochen und belästigt. Das hat sie wenige Minuten später der Polizei mitgeteilt.

Den Vorgang beschreibt sie folgendermaßen: Die 16-jährige saß auf einer Parkbank und war zunächst mit ihrem Handy beschäftigt, als der Unbekannte sie ansprach. Der Mann sei auf der benachbarten Parkbank gesessen, und als die 16-Jährige nach seiner Kontaktaufnahme vor ihm stand, habe sie gesehen, dass der Mann sein entblößtes Geschlechtsteil berührte. Sie entfernte sich daraufhin sofort. Die 16-Jährige beschreibt den Mann als zwischen 20 und 30 Jahre alt, er habe kurzes, schwarzes Haar, nahezu eine Glatze, blaue Augen, habe eine blaue Jogginghose mit seitlichen weiß-rot-weißen Streifen und eine dunkle Trainingsjacke getragen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben, sich beim Polizeirevier unter Telefon 0751/803-0, zu melden.