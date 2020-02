16. Bildungsmesse der IHK lädt zum Entdecken ein

Bereits zum 16. Mal startet am Donnerstag, 13. Februar, die Bildungsmesse des Landkreises Ravensburg in der Oberschwabenhalle Ravensburg. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich über verschiedene Berufsbilder, über konkrete Ausbildungsmöglichkeiten und die Rahmenbedingungen in den jeweiligen Betrieben genauestens zu informieren.

In diesem Jahr präsentieren sich neben vielen bekannten Unternehmen auch 15 neue Aussteller mit ihrem Bildungsangebot. Insgesamt 130 Aussteller aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Handwerk warten auf interessierte Besucher – egal aus welcher Altersklasse, teilt die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben in ihrer Pressemitteilung mit. Veranstaltet wird die 16. Bildungsmesse in einer Kooperationsgemeinschaft von Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer BodenseeOberschwaben (IHK), Kreishandwerkerschaft Ravensburg, Landkreis Ravensburg und Staatlichem Schulamt Markdorf.

Das Konzept der Bildungsmesse des Landkreises Ravensburg setzt nach Informationen der Veranstalter dabei auf eine Kommunikation auf Augenhöhe. So stehen gerade den vielen jungen Messebesuchern Auszubildende aus den Betrieben, wie zum Beispiel die speziell geschulten Ausbildungsbotschafter oder Messe-Scouts, während der gesamten Zeit zur Seite und helfen bei der Orientierung und der Suche nach den gewünschten Informationen für Aus- und Weiterbildung sowie passsenden Angeboten. Der Kontakt zwischen den Ausstellern und den Besuchern soll dabei so einfach und unkompliziert wie möglich sein, heißt es weiter.

Als Rahmenprogramm soll auch in diesem Jahr wieder viel geboten werden: 50 Workshops und spezielle Vorträge stellen gezielt einzelne Berufsbilder vor, geben wertvolle Tipps für Bewerbungen oder zeigen Karrierechancen durch Aufstiegsqualifizierungen und Weiterbildungsperspektiven auf, lautet die Ankündigung.

Vor Ort sollen außerdem auch die fünf Beruflichen Schulen des Landkreises Ravensburg sein. Sie geben Auskunft über Lehrinhalte, Unterrichtsablauf und Bildungsabschlüsse. Schüler konnten zudem im Vorfeld Beratungsgespräche bei ihren Wunschausstellern vereinbaren. Dieser Service wird ergänzt durch einen Bewerbungsmappen-Check.