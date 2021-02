1500 Euro für Ärzte ohne Grenzen

Kai Ayari, Geschäftsführer des Restaurants Colours, hat gemeinsam mit den Künstlerinnen Veronika Wucher, Christa Maria Marschall und Gabriele Heller des Atelier-k4 in Lindenberg eine Spende in Höhe von 1500 Euro an Amy Neuman-Volmer von Ärzte ohne Grenzen übergeben. Für das Projekt mit dem Restaurant Colours haben die Künstlerinnen weit mehr als 100 Papiertaschen in den unterschiedlichsten Techniken gestaltet. Ihre Taschen zeigen vor allem Portraits von zahlreichen Stammgästen und Ravensburger Persönlichkeiten. Alle Künstler-Taschen sind Unikate und können gegen eine Spende ab fünf Euro, die Porträt-Taschen ab 50 Euro, erworben werden. Foto: Colours