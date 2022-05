150.000 Euro Schaden nach Saunabrand in Ravensburg

Bei einem Brand im Oppeltshofer Weg in Ravensburg ist am Donnerstag Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Eine Sauna war laut Pressemitteilung der Polizei in Vollbrand geraten.

Grund für den Brand war nach derzeitigem Erkenntnisstand der Beamten ein technischer Defekt der Saunaanlage. Durch die Flammen wurde das gesamte Gebäude verrußt. Die Reste der abgebrannten Sauna mussten von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht und abgelöscht werden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr Ravensburg war mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz.