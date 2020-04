15 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Landkreis Ravensburg

Nach dem ersten Tag seit Wochen mit null gemeldeten Neuinfektionen hatte der Landkreis Ravensburg am Mittwoch wieder 15 neue Nachweise mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Dazu gab es einen weiteren Todesfall und damit insgesamt sechs Tote in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Erfreulich hingegen ist, dass die Zahl der geheilten Patienten weiter stärker ansteigt als die der neuen Infektionen (plus 29). Insgesamt 210 von jetzt 495 offiziell gezählten Kranken haben im Landkreis Corona bereits überstanden.