15-Jährige stiehlt in Ravensburger Geschäft Kosmetikartikel für mehr als 300 Euro

In der Adlerstraße in Ravensburg ist am Dienstagnachmittag eine 15-Jährige beim Stehlen in einem Drogeriemarkt erwischt und festgehalten worden.

Die Jugendliche steckte laut Polizei Kosmetikartikel im Wert von rund 345 Euro und in ihre Tasche und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Bei dem Diebstahl wurde sie beobachtet. Im Ausgangsbereich hielt sie der Ladendetektiv an und verständigte die Polizei.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf der Dienststelle an ihre Mutter übergeben.