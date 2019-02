15-Jähriger demoliert Autos

Ravensburg (sz) - Ein 15-Jähriger hat am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Tettnanger Straße an der Ecke Mörikeweg in Ravensburg zwei geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Jugendliche 1,7 Promille Alkohol im Blut. Ein 30-Jähriger beobachtete den Jugendlichen, rief die Polizei und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Jugendliche muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.