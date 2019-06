14 Verteidiger stehen zur Wahl für das Fupa-Spiel

Die Wahl der Torhüter ist vorbei für das Spiel der Fupa-Auswahl gegen den FV Ravensburg (13. Juli in Bad Waldsee). Nun geht es in der zweiten Abstimmung um die Abwehrspieler. 14 Verteidiger sind in eine Vorauswahl gekommen, für sie kann nun bis Samstag, 23.59 Uhr, online abgestimmt werden. Hier die Kandidaten:

Thilo Denzel vom SV Ochsenhausen aus der Landesliga

Nico Di Leo vom VfB Friedrichshafen aus der Landesliga

Andreas Frick vom Landesligameister und Verbandsliga-Aufsteiger TSV Berg

Steffen Friedrich vom Verbandsligisten FC Wangen

Heiko Gumper vom SV Sulmetingen aus der Bezirksliga Riß

Jonas Hammerschmidt vom Bezirksliga-Aufsteiger SV Achberg

Peter Kemmer vom SV Fronhofen aus der Bezirksliga Bodensee

Niklas Klawitter, Verteidiger des SV Reute aus der Kreisliga A I

Maximilian Lettau, Lokalmatador des FV Bad Waldsee aus der Kreisliga B II

Giovanni Paris vom SV Kehlen aus der Landesliga

Marco Pöckl vom SV Vogt aus der Kreisliga A I

Marcel Scheuböck, Defensivspieler beim Landesligisten SV Kehlen

Sascha Topolovac vom Verbandsliga-Absteiger FV Olympia Laupheim

Heiko Wenzel vom FV Altshausen aus der Bezirksliga Donau.

Bei der Wahl der Torhüter sind mehr als 2000 Stimmen abgegeben worden. Wer die meisten Stimmen bekommen hat, wird von der Fupa-Redaktion in den kommenden Tagen bekannt gegeben.