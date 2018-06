14 500 Euro für die Rutenfestkommission

Heimatliebe, die sich am Handgelenk tragen lässt: Diese Idee der „Schwäbischen Zeitung“ und der Rutenfestkommission (RFK) hat sich längst als Erfolgsmodell erwiesen: Zum vierten Mal fanden in diesem Jahr die von Rainer Weishaupt gestalteten Rutenfestbändchen reißenden Absatz. Darüber darf sich vor allem die Rutenfestkommission freuen: Die „Schwäbische Zeitung“ hat sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf wieder an die RFK gespendet. Mehr als 14 500 Euro kamen in diesem Jahr zusammen.

Die Mannschaft um Dieter Graf wird das Geld wieder nutzen, um Festwagen zu renovieren. Und wie immer denken die Rutenfest-Macher auch an die Bedürftigen: 1500 Euro gehen an die SZ-Nothilfe. Strahlende Gesichter gab es bei RFK-Finanzchef Hans Degerdon, Mehmet Türkmen, Marketingmanager bei der SZ, Künstler Rainer Weishaupt, RFK-Vorsitzender Dieter Graf, Michael Meyer-Böhm, Geschäftsführer der SZ Ravensburg, und Redaktionsleiter Frank Hautumm (von links).

