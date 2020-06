1300 Kilometer pro Woche auf dem Fahrrad gilt es zu toppen

Seit einigen Wochen läuft die Aktion „Cycling against Corona“ des Vogter Mountainbikeprofis Daniel Gathof. Das war speziell an Jugendliche gerichtet, um in Zeiten von Homeschooling sportlich fit zu bleiben. Weil die Radaktion bei den Jugendlichen so guten Anklang fand, gibt es nun auch eine Variante für Erwachsene – „Cycling for culture“ (die SZ berichtete). Dabei wird nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch noch für einen guten Zweck gefahren. Seit dem 30. Mai können Firmenteams, Vereine und Radtreffs der durch die Krise gebeutelten Kultur im Landkreis Ravensburg etwas Gutes tun.

Bei den Jugendlichen fahren derzeit laut Gathof 165 Schüler mit. „Es gibt einen richtigen sportlichen Wettkampf um den ersten Rang sowie um Platz drei“, freut sich der Mountainbikeprofi. Ganz an der Spitze sind zwei Teams der Realschule Bodnegg (9a) sowie das Team Ravensburg des Technischen Gymnasiums. „Die wollen alle den Sieg und fahren richtig viele Kilometer“, sagt Gathof. Mädchen und Jungs fahren dabei nicht unbedingt die teuersten Räder. „Sie sind auch mit der Kategorie ,sehr einfach’ teils mehrere Hundert Kilometer pro Woche unterwegs“, lobt Gathof. Um Rang drei fahren die Teams des AEG Ravensburg und der Marine Verein Wangen. Das AEG machte dabei zuletzt einige Meter gut. Bis zum 19. Juni läuft die Aktion von Gathof und seinen Partnern wie der Firma Enerquinn noch. „Es beginnt quasi die finale Etappe“, meint der Profi.

Mit dabei ist auch ein Team der Humpisschule, das eigentlich im Sommer eine Alpenüberquerung machen wollte. Die wurde abgesagt – stattdessen radelt das Team nun bei „Cycling against Corona“ mit und hat sich sogar eigene Trikots machen lassen.

Die Erwachsenen fahren seit knapp einer Woche, hier haben sich mittlerweile um die 120 Fahrer angemeldet. Auch zwei Teams der „Schwäbischen Zeitung“ treten in die Pedale. „Es ist ein bunter Mix aus Firmen, Vereinen und privaten Gruppen“, sagt Gathof über das Teilnehmerfeld. „In Summe sind an die 300 Sportler animiert und es sind schon unglaubliche 59 832 Kilometer gefahren worden!“ Die Teams bei den Erwachsenen treten gegen Gathof und den Rennradprofi Marco Mathis an. „Wir fahren um die 1300 Kilometer pro Woche“, meint Gathof. Wer die Profis dennoch schlägt, bekommt einen Preis.