1300 Euro für Projekte in Kenia

Jetzt ist beinahe ein Monat vergangen, und es wird Zeit, ein herzliches Dankeschön an alle Interessenten, Unterstützer und Spender für unsere nächsten Vorhaben in Kenia zu sagen, teilt das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl in Ravensburg mit. Über den Bilderverkauf und die vielen Spenden beim Vortrag über die Organisation „Dentists for Africa“ konnten wir einen Erlös von 1300 Euro erzielen, den wir auf unsere nächste Reise im November nach Kenia mitnehmen werden. Nach drei Jahren Pandemie freuen wir uns riesig auf ein Wiedersehen mit unseren Patenkindern sowie vielen Freunden und sind gespannt, wie die Probleme durch Corona, die Preissteigerungen und Lebensmittelknappheit durch das Klima und den Ukrainekrieg bewältigt wurden und werden. Wir hoffen alle auf eine bessere Zukunft und dass unsere Projekte der ,,Hilfe zur Selbsthilfe“ weiter Früchte tragen.