130 Aussteller informieren bei der Bildungsmesse

Zum 14. Mal startet heute die Bildungsmesse des Landkreises Ravensburg in der Oberschwabenhalle Ravensburg. Die Besucher haben bis zum 24. Februar die Möglichkeit, sich über verschiedene Berufsbilder, über konkrete Ausbildungsmöglichkeiten und die Rahmenbedingungen in den jeweiligen Betrieben genauestens zu informieren, teilt die IHK mit.

In diesem Jahr präsentieren sich neben vielen bekannten Unternehmen auch 16 neue Aussteller mit ihrem Ausbildungsangebot. Insgesamt 130 Aussteller aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Handwerk warten auf interessierte Besucher – egal aus welcher Altersklasse. Veranstaltet wird die 14. Bildungsmesse in einer Kooperationsgemeinschaft von Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK), Kreishandwerkerschaft Ravensburg, Landkreis Ravensburg und Staatlichem Schulamt Markdorf. Der Eintritt ist an allen Messetagen frei.

Das Konzept der Bildungsmesse des Landkreises Ravensburg setzt auf eine Kommunikation auf Augenhöhe. So stehen gerade den vielen jungen Messebesuchern Auszubildende aus den Betrieben, wie zum Beispiel die speziell geschulten Ausbildungsbotschafter oder Messe-Scouts, während der gesamten Zeit zur Seite und helfen bei der Orientierung und der Suche nach den gewünschten Informationen für Aus- und Weiterbildung sowie passenden Angeboten. Der Kontakt zwischen den Ausstellern und den Besuchern soll dabei so einfach und unkompliziert wie möglich sein, heißt es.

Als Rahmenprogramm wird auch in diesem Jahr einiges geboten: 44 Workshops und Vorträge stellen gezielt einzelne Berufsbilder vor, geben Tipps für Bewerbungen oder zeigen Karrierechancen durch Aufstiegsqualifizierungen auf. Vor Ort sind zudem die fünf beruflichen Schulen des Landkreises Ravensburg. Sie geben Auskunft über Lehrinhalte, Unterrichtsablauf und Bildungsabschlüsse.

Auch Abiturienten kommen bei der Bildungsmesse auf ihre Kosten: Unternehmen zeigen ihr Ausbildungsangebot im Rahmen eines dualen Studiums, Hochschulen stellen ihre Studienmöglichkeiten vor, Berater helfen bei der richtigen Auswahl der Fächer oder geben Tipps für Bewerbungen an Unis und Hochschulen. Darüber hinaus gibt es Informationen über berufsvorbereitende Bildungsangebote oder Programme zum „Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr“. Spezielle Informationen für Mädchen und Frauen bietet die Messe am Samstag mit dem Programm zum Themenfeld „Frau und Beruf“.

Schüler können im Vorfeld konkrete Beratungsgespräche bei ihren Wunschausstellern vereinbaren. Dieser zusätzliche Service wird ergänzt durch den Bewerbungsmappen-Check. Interessierte können online unter www.bildungsmesse-rv.de einen konkreten Termin buchen und erhalten dann vor Ort eine sofortige Rückmeldung zu den persönlichen Bewerbungsunterlagen. Auf der Homepage zur Bildungsmesse sind Informationen über die teilnehmenden Aussteller – wie zum Beispiel die Zugangsvoraussetzungen für deren Ausbildungsangebot – zusammengestellt. So kann der Messebesuch noch besser vorbereitet werden.