13 Auszeichnungen gehen an die Duale Hochschule Ravensburg

Grund zum Jubeln hat es für die Mediendesigner der DHBW Ravensburg bei der Online-Verleihung des Junior-Awards des Art Directors Clubs (ADC) gegeben. Mit ihren Semester- und Abschlussarbeiten holten sie einmal Gold, zweimal Silber und je fünfmal Bronze und Auszeichnungen, teilt die DHBW mit. Sie sie zu Recht beim ADC-Ranking der kreativsten Hochschulen auf Platz 2 gelandet.

Der ADC Deutschland sei der führende Kreativenverband in Deutschland. In dem Verband würden die führenden Designer und Werber im Land seit Jahrzehnten Maßstäbe in der kreativen Kommunikation setzen. Ein wichtiges Anliegen dabei sei die Förderung von Talenten, unterstützt durch einen Nachwuchswettbewerb.

Thema: Mahnmal für die ermordeten Juden Europas

Gold gab es beim diesjährigen ADC-Junior-Award für die Semesterarbeit „Nachklang – Eine interaktive Soundinstallation“ von Erik Weiss, Lars Schönfelder und Valentin von Uslar-Gleichen. Es ist laut DHBW eine Arbeit, die die Jury „restlos überzeugt hat und die in der heutigen Zeit ein wichtiges Zeichen setzt“. Die Studenten hätten das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin digital augmentiert und damit, so die Jury, „die bereits bestehende Wirkmächtigkeit des Ortes noch einmal verstärkt“. Raum und Hören würden sich zu einem hochemotionalen Erlebnis vermischen.

Seit dem Abschluss an der DHBW Ravensburg arbeitet Erik Weiss als freiberuflicher Designer und Art Director im Raum Karlsruhe. Lars Schönfelder arbeitet zurzeit als User Interface Developer an einem Forschungsprojekt am „Center for Contemporary and Digital History“ der Universität Luxemburg. Valentin von Uslar-Gleichen ist als Motion Designer bei seinem dualen Ausbildungsbetrieb „aha! Videos“ in Weil am Rhein geblieben.