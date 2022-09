122 Kinder und Jugendliche waren „Heiß auf Lesen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Egal ob im Freibad oder im Urlaub, lesen geht immer. Das haben auch die Kinder und Jugendlichen bewiesen, die beim Sommerleseclub der Stadtbücherei Ravensburg „Heiß auf Lesen“ mitgemacht haben. Die Zahlen des diesjährigen Sommerleseclubs, der jedes Jahr von der Staatlichen Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Tübingen unterstützt wird, übertrafen alle Erwartungen.

122 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren lasen während der Sommerferien 896 Bücher und bewerteten diese in ihren Logbüchern. Das dazu ausgefüllte Los landete in der Losbox. 25 Bücher las Vielleserin Magdalena, die den Vielleserpreis für die Altersgruppe zwölf bis 16 ergatterte. Bei den neun- bis elfJährigen gewann Amata mit 19 Büchern den Vielleserpreis.

Am Glücksradnachmittag wurden die Preise, Urkunden und Eisgutscheine an die Kinder und Jugendlichen verteilt: Eintrittskarten für die Towerstars oder das Zeppelinmuseum, Karten für den Kletterpark in Tannenbühl oder für das Rittergolf, Schokokreationen vom Schokoladen Ravensburg, Spiele und Bücher von Ravensburger und Buchgutscheine von Ravensbuch sind nur einige der vielen Preise, die verlost wurden. Danach konnte am Glücksrad nochmals gewonnen werden.

Diejenigen, die nicht beim Glücksradnachmittag dabei sein konnten, können ihre Preise und Urkunden in der Stadtbücherei an der Info im ersten Obergeschoss abholen.

Mit einer Stellwand und engagierten Jugendlichen präsentierte sich am Glücksradnachmittag zudem der Jugendleseclub der Stadtbücherei Ravensburg. Da einige Teilnehmerinnen dem Jugendleseclub entwachsen sind, werden neue Mitglieder gesucht. Die Stellwand mit Infos steht inzwischen in der Stadtbücherei im Erdgeschoss. Wer hat Lust und Zeit, mitzumachen?