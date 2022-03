12 000 Euro Sachschaden bei Unfall in der Georgstraße

Ein Sachschaden von etwa 12 000 Euro ist laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Georgstraße entstanden. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines BMW fuhr aus einer Parklücke auf die Straße und übersah dabei einen die Georgstraße entlangfahrenden 76-Jährigen, der ebenfalls in einem BMW unterwegs war. Nach der Kollision der beiden Autos war der Wagen des Unfallverursachers so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste.