120 Jugendliche lärmen in der Ravensburger Innenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es ab 22:30 Uhr vermehrt zu Anrufen von Anwohner bei der Polizei, die sich über ruhestörenden Lärm beschwerten. Die Überprüfung der Polizei führte zur Feststellung von circa 120 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in der Innenstadt aufhielte und zu Teilen lautstark, aggressiv und randalierend verhielten. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort, nahm Personalien auf und erteilte Platzverweise an auffällige Personen. Nach Überwachung bis gegen 1 Uhr, kam die Innenstadt dann wieder zur Ruhe.