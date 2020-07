113 Förderanträge für altersgerechte Umbauten im Kreis Ravensburg

Allein bis März sind schon 113 Anträge aus dem Landkreis Ravensburg für das KfW-Förderprogramm Altersgerecht Wohnen (Kredit) und Barrierereduzierung (Zuschuss) eingegangen, das teilt das Büro des stellvertretenden Vorsitzenden und zuständige Hauptberichterstatters für das Bundesbauministerium im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, Martin Gerster (SPD) mit.

Neben anderen Unterstützungsangeboten, stellt der Bund Fördermittel für das KfW-Förderprogramm zur Verfügung. Seit der Einführung des Förderprogramms im Oktober 2014 hat der Bund zunächst 50 Millionen Euro pro Jahr (2014-2016), dann 75 Millionen Euro pro Jahr (2017-2019) zur Verfügung gestellt. Mit dem Haushalt 2020 wurden die Mittel auf 100 Millionen Euro aufgestockt. Doch die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen hoch, heißt es aus dem Büro Gersters. Allein in Baden-Württemberg seien im vergangenen Jahr 8034 Häuser und Wohnungen gefördert worden, davon 201 Anträge aus dem Landkreis Ravensburg. Im ersten Quartal 2020 waren es bereits mehr als 113 aus Ravensburg.

„Wir haben uns in der Großen Koalition bei der Umsetzung des Konjunkturpakets darauf geeinigt, die Mittel um 50 Millionen Euro auf nunmehr 150 Millionen Euro zu erhöhen. Damit haben wir einen Förderstopp in diesem Jahr definitiv abgewendet“, so Gerster. „Es wäre schon widersinnig gewesen, die Konjunktur einerseits mit einem großen Paket ankurbeln zu wollen und andererseits bestehende Investitionspläne für einen altersgerechten Umbau abwürgen zu müssen. Daher haben wir uns als SPD für die deutliche Mittelerhöhung und die Sicherung des Programms eingesetzt“, fügt er hinzu.