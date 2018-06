110 Radler treten in Ravensburg in die Pedale

Die Volksbank Ulm-Biberach hat am 21. Juni im Vorfeld zur „Tour de Barock“ des Rad- und Motorsportvereins Bad Schussenried zum ersten Mal ein Warm-Up in Ravensburg veranstaltet. Wie die Volksbank Ulm-Biberach mitteilt, gingen insgesamt 110 Radler an den Start und erstrampelten 1000 Euro für das Projekt „Familienbesucher“ in der Stadt Ravensburg. Für die ersten 100 Teilnehmer spendete die Genossenschaftsbank jeweils zehn Euro – Ravensburg erzielte somit die Maximalsumme in Höhe von 1000 Euro. Die Spende kommt laut Mitteilung dem Projekt „Familienbesucher“ in Ravensburg zugute, welches von der Caritas und der Diakonie initiiert wurde.