10000 Euro Schaden bei Unfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von rund 10000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Meersburger Straße / Rahlenweg in Ravensburg ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 28-jährige Nissan-Fahrerin die Meersburger Straße ortsauswärts und ordnete sich auf die linke Spur ein, um nach links in den Rahlenweg abzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie eine entgegenkommende 61-jährige Ford-Fahrerin und kollidierte mit deren Wagen im Einmündungsbereich.