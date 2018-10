Rund 10 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.30 Uhr in der Stadionstraße Höhe Eisenbahnbrücke in Ravensburg entstanden. Ein 45-jähriger Autofahrer prallte laut Polizei vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den Pkw eines vorausfahrenden 34-Jährigen und schob diesen auf den davor wartenden Fiat eines 51-Jährigen auf.