1000 neue Zebrastreifen fürs Ländle: Wo würden Sie sich einen davon wünschen?

Mit der schwäbischen Version von „Abbey Road“ wirbt der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) für mehr Aufmerksamkeit für Fußgänger im Straßenverkehr und für das Aktionsprogramm „1000 Zebrastreifen für Baden-Württemberg“.

Es soll Städte und Gemeinden dazu bewegen, mehr sichere Fußgängerquerungen einzurichten.

Mindestens einer dieser Zebrastreifen soll in Ravensburg entstehen. Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke hofft, mit Unterstützung von Verkehrsminister Winfried Hermann bald wieder Zebrastreifen in der Burgstraße einführen zu können.

