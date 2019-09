1000 Menschen demonstrieren in Ravensburg mit frechen Sprüchen und Lärm für den Klimaschutz

Rund 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sammeln sich am Freitagvormittag um 11 Uhr am Ravensburger Bahnhof. Der Grund dafür ist die Fridays for Future Demonstration. Einige tragen auffälligen Plakate mit, auf denen beispielsweise geschrieben steht „auch wenn die Erde keine Bank ist, wir müssen sie retten“. Die Demonstranten laufen dieses Mal vom Ravensburger Bahnhof bis zum Stadtgarten in Weingarten.

Eva Städele ist schon von Anfang an im Organisationsteam und hilft bei allen Klima-Demonstration in Ravensburg. Rund 20 Stunden pro Woche steckt sie in die Bewegung Fridays for Future. Da sie selbst sehr ökologisch erzogen wurde, steht der Umweltschutz für sie an erster Stelle. Zu dem verabschiedeten Klimapaket hat sie eine ganz klare Meinung. „Das ist doch Pillepalle, wir müssen handeln und zwar jetzt“, sagt sie.

Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle

Bevor sich die Demonstranten auf den Weg nach Weingarten machen, heizt das Organisationsteam ordentlich ein. „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle“, schreien sie in die Menge und machen sich damit für einen schnelleren Ausstieg aus der Braukohleförderung stark.

Die Stimmung wird durch die Sprüche immer energiegeladener und bevor es losgeht, schreit Eva Städele lauthals: „Seid ihr motiviert?“ und die Menge brüllt doppelt so laut „ja“ zurück. Dann ziehen alle in Richtung Weingarten los.

Demonstranten vom Ravensburger Bahnhof bis zum Stadtgarten in Weingarten (Foto: Franziska Stölzle) Demonstranten vom Ravensburger Bahnhof bis zum Stadtgarten in Weingarten (Foto: Franziska Stölzle) Demonstranten vom Ravensburger Bahnhof bis zum Stadtgarten in Weingarten (Foto: Siegfried Heiss) Demonstranten vom Ravensburger Bahnhof bis zum Stadtgarten in Weingarten (Foto: Siegfried Heiss) Demonstranten vom Ravensburger Bahnhof bis zum Stadtgarten in Weingarten (Foto: Siegfried Heiss) 1 von 1

Mitten in der Menschenmasse läuft auch der neun-jährige Joko Rebohle. Er hat auf seinem Plakat „game over“ stehen und demonstriert schon zum dritten Mal für den Klimaschutz. „Ich möchte auch eine Zukunft, deshalb bin ich hier“, sagt er.

Seit der ersten Fridays-for-Future-Demonstration im Februar, in Ravensburg hat sich einiges verändert. Es werden bei jeder Demonstration mehr Menschen. Die Jugendlichen erreichen mit ihren Demonstrationen zwar die Gesellschaft in der Region, aber das reicht dem zehnköpfigen Organisationsteam nicht aus. „Mitte Oktober werden wir eine Dialogveranstaltung in Stuttgart besuchen, dort ist auch Winfried Kretschmann eingeladen“, sagt sie.

Zum vierten Mal bei Demo dabei

Auch der Familienvater Frieder Staerke aus Markdorf setzt sich für den Klimaschutz ein. Zum vierten Mal besucht er eine Demonstration und auch seinen Kindern gibt er unterbewusst zu verstehen, auf die Umwelt zu achten. „Bei uns im Haus liegen überall Zeitschriften und Magazine, die sich mit den Themen Umwelt und Klima beschäftigen“, sagt der Familienvater.

Brüllend und klatschend kommen die Demonstranten dem Stadtgarten in Weingarten immer näher. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, schreit die Menge ununterbrochen. An der Gartenstraße setzt sich die Meute kurzerhand auf die Straße und versperrt so den Weg. Autos und Busse sind gezwungen, umzudrehen oder einen anderen Weg zu fahren.

Aylin Yardimci besucht die Fridays for Future immer mit ihren Eltern. Zum zweiten Mal sind sie gemeinsam in Ravensburg. „Man sollte sich einfach darüber bewusst werden, was man täglich zerstört“, erklärt die junge Frau. Auch sie ist der Meinung, wenn jeder auf etwas klimaschädliches verzichtet kann schon einiges getan werden.

Im Stadtgarten, ist schon alles für die Demonstranten vorbereitet. Beispielsweise wurden Stände von Unicef und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) aufgebaut. Die Jugendgruppe von Unicef hat sich etwas besonderes überlegt: Sie haben auf der einen Seite ihres Standes Platz für positive Dinge und auf der anderen Seite für negative.

„So kann jeder etwas auf einen Zettel schreiben und an die jeweilige Seite hängen. Jeder soll überlegen was er Gutes für die Umwelt tut und was er vielleicht noch verbessern möchte“, erklärt Emilia Schubert von der Jugendgruppe.

Sie werden das Fleisch nicht vermissen, ich spreche aus eigener Erfahrung. Jens Kraus von den Parents for Future

Als sich die Demonstranten gegen 13 Uhr im Stadtgarten eingefunden haben, geht das Programm gleich los. Jens Kraus von den Parents for Future tritt auf die Bühne. Er appelliert an die Eltern, ihre Kinder nicht mehr mit dem Auto in die Schule zu fahren und sie vegetarisch zu erziehen. „Sie werden das Fleisch nicht vermissen, ich spreche aus eigener Erfahrung“, sagt er.

Das verabschiedete Klimapaket ist für ihn eine Lachnummer. „Die Politiker gehören abgewählt. Nicht morgen, sondern heute“, brüllt er.

Für Verpflegung und musikalische Unterhaltung ist auch gesorgt. Eva Städele kündigt an, dass es kostenlos vegane Burger und Falafelsandwich gibt. Da steht der Klimaschutz bei vielen schlagartig im Hintergrund. Als eine Rede zur Rettung des Altdorfer Waldes gehalten wird, stehen die meisten schon an den Essensständen in der Schlange.