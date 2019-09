1000 Jahre Industriegeschichte: So hat sich das Ravensburger Mühlenviertel entwickelt

In der östlichen Ravensburger Vorstadt drehten sich noch 1867 an 26 Getreide-, Papier-, Gewürz- und Schleifmühlen insgesamt 75 Mühlräder, angetrieben vom Wasser des Flappachs, von dem ein Kanal abzweigte. Wagemutige Unternehmer und ihre Beschäftigten schrieben dort in den vergangenen Jahrhunderten wichtige Kapitel der Ravensburger Wirtschaftsgeschichte, so bei der Papier- und Textilherstellung, aber auch beim Bau von Luxus-Automobilen.

Dass aber an den Abhängen des Öschschwangs in welfischer Zeit vom 11. Jahrhundert an auch vorindustrieller Erzabbau betrieben worden ist, das dürfte für viele der mehr als 100 stadthistorisch Interessierten, die das Café Bezner der Bruderhaus-Diakonie in der Holbeinstraße bis zum allerletzten Platz füllten, neu gewesen sein. Beate Falk vom Stadtarchiv, eine vorzügliche Kennerin der Geschichte des Ravensburger Mühlenviertels, hatte sie mitgenommen auf eine Zeitreise fast 1000 Jahre zurück.

Eingeladen hatte zu ihrem Vortrag mit historischem Bildmaterial die Buderhaus-Diakonie, die damit bereits zum zweiten Mal im Café Bezner einen Volltreffer landete, denn schon eine erste Veranstaltung nach der Eröffnung Anfang dieses Jahres, ein Jazz-Abend, war auf große Publikums-Resonanz gestoßen. Vorsitzender Andreas Weiß, der die Zuhörerschar begrüßte, war hocherfreut über das große Interesse.

Genau in dem Gebäude, wo sich jetzt das Café befindet, hat früher die Maschinenfabrik Bezner produziert, die 1996 unrühmlich in Konkurs ging, fast 100 Jahre nach ihrer Gründung und bis 2010 abgewickelt wurde. Fast 200 Mitarbeiter verloren ihre Arbeit.

Es lag also nahe, dass die Vortragende einleitend auf Bezner zu sprechen kam, der Anlagen für die Zellulose-Industrie herstellte und zuletzt weltweit gefragte Wertstoff-Sortieranlagen. Vorgänger-Betriebe waren an diesem Standort eine Seidenspinnerei, eine Getreidemühle und bis 1899 ein Mühlenbau-Unternehmen gewesen.

Unternehmerischen Leistungen des Georg Spohn

Selbstverständlich würdigte Beate Falk auch die unternehmerischen Leistungen des großzügigen Ravensburger Mäzens Georg Spohn, der seiner Heimatstadt bekanntlich das Konzerthaus und das Gebäude des Spohn- und Albert-Einstein-Gymnasiums gestiftet hat. Im 19. Jahrhundert betrieb er eine Jutespinnerei, eine Leinenweberei und die Hanfverarbeitung, in Ittenbeuren eine Flachsrösterei (heute Fischzuchtanstalt). Um 1900 beschäftigte er 300 Arbeiter an 152 Webstühlen. Ravensburg war damals das Zentrum der Textilherstellung in Württemberg.

Die Vortragende erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Firmen Manz & Stimmler und Rapid. Spohn war so erfolgreich, dass der heimische Arbeitsmarkt seinen Arbeitskräftebedarf nicht decken konnte. Er warb daher Fremdarbeiter aus Böhmen an und ließ für sie Wohnhäuser, die „Böhmer-Hauser“ errichten.

Nach der Jahrhundertwende verlegte er seine Betriebe nach Neckarsulm, verpachtete sein hiesiges Gelände an die Firma Sterkel. Sein Sohn schrieb aber in Ravensburger weiterhin Industriegeschichte. Der Spohn-Karosseriebau veredelte in Friedrichshafen von Maybach gefertigte Fahrzeuge zu Luxus-Automobilen für schwerreiche Kunden auch in Übersee, arbeitete auch mit Ford und Crysler zusammen.

Die industrielle Revolution im Mühlenviertel

Weiter in die Vergangenheit des Mühlenviertels zurückblendend, in die Zeit zwischen 1392 und 1835, schilderte die Vortragende die industrielle Revolution, die sich damals im Ölschwang vollzog, denn die Herstellung von Papier, befeuert durch die Erfindung des Buchdrucks, kam in Schwung. Die Mauren beherrschten diese Technik als erste. Von Spanien über Italien war sie nach Basel gelangt, dann nach Nürnberg und schließlich nach Ravensburg (1392).

Der Untere Hammer, die Ravensburger „Pioniermühle“, war die dritte in Deutschland. 1452 ging der Untere Hammer, auch Holbainmühle genannt nach ihrem Eigentümer, an die Humpis. Sie produzierte am längsten, bis 1876, dann löste sie eine Möbelfabrik ab, dann die Schreinerei Schwartz und inzwischen gehört das mustergültig sanierte historische Gebäude, bei dem auch die alte Francis-Escher-Turbine wieder flott gemacht worden ist, der Schreinerei Mendel.

Getreidemühle in Papiermühle umfunktioniert

Auch unternehmungslustige Frauen mischten bei der damaligen Ravensburger Papierherstellung tatkräftig mit. Beate Falk würdigte die Rolle einer Bürgermeisters-Witwe, die eine Getreidemühle in eine Papiermühle umfunktionierte und die „Königin vom Öschschwang“ Anna Holbain, die eine eigene Bleiche betrieb.

Sie war Tochter des Patriziers Konrad Wirt, dem der Obere Hammer gehörte und die miterleben musste, dass ihr wegen eines nicht überlieferten Vergehens oder Verbrechens verurteilter Sohn vom eigenen Vater geblendet werden musste. Die beiden berühmten Künstler, Holbein der Ältere und der Jüngere, stammen von dieser Familie ab, erfuhren die überraschten Zuhörer.

Noch erstaunter waren sie, als sie erfuhren, was bereits in vorindustrieller welfischer Zeit zwischen 1050 und und 1108 in Ravensburg auf wirtschaftlichem Gebiet los war. Damals ist nämlich an den Abhängen vom Ölschwang in ein bis zwei Meter Tiefe im mühseligen Tagebau Eisenerz abgebaut und weiter unten verhütet worden, so wie auch rund um Ravensburg bis 1400. Die frühen Montan-Unternehmer waren durchweg Ritter. „Die damaligen Erzgruben und Burgen (wo das gewonnene kostbare Metall sicher gelagert werden konnte) gehörten immer zusammen“, betonte Beate Falk.

Die Entstehung der Veitsburg

Nach ihrer Darstellung haben die Welfen 1050 ihren Sitz wohl deshalb von Weingarten nach Ravensburg verlegt, weil letzteres sich durch die Erzgewinnung zum wichtigen Wirtschaftsstandort entwickelt hatte. Sie sorgten mit dem Bau der Mühlbruck auch für einen neuen Schussen-Übergang. Bis dato hatte es nur den bei Ettishofen gegeben.

Die Entstehung der Veitsburg, der Siedlung am Fuße der Burg und das Marktrecht – alles das hatte mit dem Erzbergbau in jener Zeit zu tun, erzählte die Vortragende. Bis zur Weihe der Liebfrauenkirche mussten die Ravensburger allerdings noch nach Weingarten in die Kirche gehen.

Für den Ölschwang stiftete der Patrizier Erler später die St. Leonhardt-Kapelle, damals noch mit Turm an der Leonhardt-Straße. Die verunstaltete Kapelle mit ihren Anbauten ist heute kaum noch als solche erkennbar, wird profan genutzt und befindet sich in einem erbarmungswürdigen Zustand. Ob sich daran jemals etwas ändert, steht in den Sternen.