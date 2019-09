1000-Jahr-Feier: Brest putzt sich heraus

Die weißrussische Partnerstadt von Ravensburg, Brest, rüstet sich für ihr großes Fest. Die Hauptstraßen sind mit bunten Fahnen und patriotischen Plakaten geschmückt. Am ersten Septemberwochenende feiert Brest das 1000-jährige Stadtjubiläum. Dazu werden 400 Delegationen erwartet, darunter eine offizielle Gruppe des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental. Eine 20-köpfige Frauengruppe aus Ravensburg und Umgebung konnte sich bereits eine Woche früher einen eigenen Eindruck verschaffen.

Die über 300 000 Einwohner zählende Stadt am Bug – das westliche Tor der einstigen Sowjetunion – hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Eine große Überraschung für diejenigen, die bereits zu Beginn der nunmehr 27 Jahre währenden west-östlichen Frauenbegegnung mit in Brest waren: Das postsozialistische Grau ist in der Innenstadt einem bunten Treiben mit belebten Fußgängerzonen und touristischen Attraktionen gewichen. Allabendlich illuminiert ein Laternenanzünder in nostalgischer Aufmachung die Laternen, erklingt zu Wasserspielen am großen Brunnen Musik.

An den Stadträndern entstehen immer weitere Siedlungen mit bunt gestrichenen Mehrfamilienhäusern in weitläufigen Grünanlagen oder mit Privathäusern, dicht an dicht anstelle der einstigen Dörfer. Viel Geld ist ganz offensichtlich in die Brester Infrastruktur investiert worden: in Neubauten für Schulen und Theater, in Straßen, in die Sanierung der wenigen historischen Gebäude, wie den 1886 eröffneten Bahnhof des einstigen Brest-Litowsk.

Die Frauen, die zum ersten Mal nach Brest gereist waren, erlebten besonders intensiv den verwirrenden Mix aus herzlicher Gastfreundschaft und bürokratischer Schikane bei der Abfertigung an der EU-Außengrenze Polen/Weißrussland, aus großstädtischem Ambiente und ländlicher Abgeschiedenheit. Dazu die Schwierigkeit der verbalen Verständigung, dank der Dolmetscherinnen – auf deutscher Seite Danuta Manal, auf Brester Seite Irina Nesteruk – gut zu überbrücken. Neben dem abwechslungsreichen Programm, das die Gastgeberinnen um Svetlana Gil vorbereitet hatten, bot die private Unterkunft in den Familien die Chance, das Alltagsleben kennenzulernen und etwas hinter die Kulissen zu schauen. Neue Freundschaften wurden geknüpft, alte Verbindungen vertieft.

Dabei sollten die Schatten der Vergangenheit nicht völlig in den Hintergrund treten. Hat doch vor nahezu 80 Jahren, im Juni 1941, mit dem Beschuss der Brester Festung der Angriffskrieg der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion begonnen. Am Ehrenmal, an der ewigen Flamme zu Füßen des monumentalen Betonsoldaten, legten die Frauen gemeinsam Blumen nieder und gedachten der Millionen Kriegsopfer. Wie grauenhaft die Schergen des NS-Regimes hier gewütet haben, davon können Brester Gesprächspartner vielfach aus ihrer Familiengeschichte berichten. Steinernes Zeugnis dieser Geschichte ist auch die einstige Garnisonskirche der Festung.

Der orthodoxe Priester dieses Gotteshauses, in dem die roh belassenen Ziegelmauern die Wunden der Vergangenheit offenbaren, ließ die Historie lebendig werden. Der Besuch des nahebei liegenden archäologischen Museums führte noch weiter zurück in die Stadtgeschichte.

Das aktuelle, lebendige Brest präsentierte sich bei weiteren Programmpunkten, so der Besichtigung eines großen neuen Stadtviertels mit einer Schule, deren moderne Ausstattung und Dimension die Gäste in Erstaunen versetzte: über 1800 Schüler, allein 20 erste Klassen, rund 18 Millionen Investitionskosten. Das Ruder-Leistungszentrum, eine von etlichen großen Sportstätten, das neue Puppentheater und die Choreografische Schule mit ihrem ambitionierten Programm wurden als weitere Schmuckstücke gezeigt.

Beim Empfang im Rathaus durch den Vorsitzenden des Stadtrates, Nikolai Krasovskij, war die Rede von vielen Banden der Freundschaft, die gerade die Frauen der Partnerkommunen geknüpft haben. Bei Besuch eines nahezu verlassenen weißrussischen Dorfes, nahe dem großen Naturschutzgebiet Bialowieza-Urwald gelegen, konnten die Besucherinnen tief ins ländliche Ambiente eintauchen. Ein Künstlerpaar hat sich hier mit einem Kulturzentrum angesiedelt und bewahrt damit das Wirken des bäuerlichen Holzschneiders Tarasjuk vor dem Vergessen. Ein eindrucksvolles Erlebnis für die Besucherinnen aus dem Westen, ebenso der Abschlussabend mit stimmungsvollem Folkloreprogramm und angesichts der hochsommerlichen Temperaturen geradezu südländischem Ambiente.