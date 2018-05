In Teilen Ravensburgs und Umgebung ist am Montagnachmittag der Strom ausgefallen. Bis zu einer Stunde waren die Leitungen tot.

Schuld an dem Stromausfall waren laut einer Sprecherin der Netze BW Bodenanalysen in der Ulmer Straße zwischen Umspannwerk und Rotem Kreuz „Um 14.40 Uhr hat ein Bohrer ein Mittelspannungs-Erdkabel erwischt“, sagt Dagmar Jordan. „Das hat einen Kurzschluss ausgelöst, der wiederum den Stromausfall verursacht hat.“

Teil von Wilhelmsdorf muss 60 Minuten warten

Infolge des Defekts im Mittelspannungsnetz sei nicht nur das Niederspannungsnetz der Netze BW, sondern in Ravensburg auch das Ortsnetz der Technischen Werke Schussental (TWS) betroffen gewesen. „Weil das Kabel an der Kommunengrenze beschädigt wurde, waren außerdem das südliche Weingarten, ein Teil der Gemeinde Berg, Fronhofen als Ortsteil von Fonreute und Wilhelmsdorf mit seinen Teilorten Esenhausen und Pfrungen betroffen.“

Die Netze-BW-Sprecherin schätzt, dass insgesamt 1000 Haushalte ohne Strom waren. Durch kurzfristige Umschaltungen im Netz konnten die allermeisten Haushalte nach einer guten Dreiviertelstunde wieder versorgt werden, ein kleiner Teil von Wilhemsdorf dagegen erst nach 61 Minuten.

Reparatur aufwändiger

Die anschließenden Reparaturarbeiten am Rande von Ravensburg seien am Dienstagmittag abgeschlossen gewesen, so Jordan weiter. Im Laufe des Tages solle das Stromnetz dann wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden.

In Wilhelmsdorf ist die Reparatur etwas aufwändiger: Durch den Kurzschluss in Ravensburg wurde dort eine Kabelstrecke beschädigt. Die defekte Stelle ist laut Jordan bereits gefunden, am Mittwochmorgen müsse eine kleine Baugrube geöffnet, das defekte Kabelstück herausgetrennt und durch ein neues ersetzt werden.