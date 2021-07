Familie-Feldmann-Stiftung spendet 1000 Euro an „Brennessel“

Freude und Dankbarkeit bei der Beratungsstelle „Brennessel“ in Ravensburg. Die Geschäftsführerin des Vereins, Cora Bures, konnte von der Familie-Feldmann-Stiftung eine Spende in Höhe von 1000 Euro in Empfang nehmen.

Der Verein ist bei seiner Tätigkeit als Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bei sexuellem Missbrauch vorwiegend auf Spendengelder angewiesen. „Unsere Sponsoren leisten einen wichtigen Beitrag für die stabile Finanzierung der gemeinnützigen Arbeit im Raum Ravensburg“, so Cora Bures, Heilpädagogin. Auch in dieser sehr schwierigen „Corona-Zeit“ liess es sich die Familie Feldmann nicht nehmen, einen gemeinnützigen Verein zu unterstützen.