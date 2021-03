100-Jährige verrät ihr Rezept für ein langes Leben

Die Feier zum 100. Geburtstag von Gertraud Fritschi am 7. März wird sich, so erzählt ihr Sohn Thomas, auf einen Spaziergang mit Sohn und Schwiegertochter mit Rollator und Kaffee-Picknick beschränken. Wegen der „Seuche“, wie die alte Dame sagt. Dies ist auch der Grund, weshalb sie schon seit Längerem auf die früher fast täglichen Besuche ihrer Verwandten im Bruderhaus Oberhofen verzichten muss.

Beim Tanzen den Mann fürs Leben gefunden

Dass Tanzen was fürs Herz ist, weiß man. Und der Blick auf das Leben von Gertraud Fritschi bestätigt es. Das Tanzen bescherte ihr zunächst einen Ehemann, dann eine 57 Jahre lange Ehe und schließlich Beweglichkeit und ein gesundes Herz bis ins hohe Alter. Mit 17 verliebte sie sich in der Tanzstunde in Gottfried Fritschi, ihren späteren Ehemann. Mit ihm übte sie später viele Jahre lang im Tanzsportclub Blau-Rot in Ravensburg den Tanzsport aus. Außerdem leiteten die beiden eine Tanzgruppe in der Begegnungsstätte „Haus am Mühlbach“ in Weingarten. Tanzen, Sport und Bewegung als Garant für ein langes Leben? Sicher hat jeder der elf 100-Jährigen oder älteren Menschen in Ravensburg sein ganz eigenes Rezept für erfolgreiches Altern.

Prägend für Gertraud Fritschis langes, ereignisreiches Leben war ihre glückliche Kindheit. Am 7. März 1921 in Dresden geboren, wuchs sie behütet als Einzelkind auf. Sie war im Ruderclub aktiv, liebte Sport und Geselligkeit. 1948 heiratete sie Gottfried Fritschi, nachdem Krieg und Gefangenschaft die beiden viele Jahre getrennt hatten. Der Eheschließung war ein heftiger Streit mit ihrem Vater vorausgegangen, der sie Heiligabend aus dem Haus geworfen hatte. Schließlich war ihr Auserwählter katholisch.

Flucht in den Westen

Gottfried Fritschi wurde Berufsschullehrer, Gertraud Fritschi arbeitete als Laborantin bei der Gold- und Silberscheideanstalt. 1949 und 1953 wurden zwei Söhne geboren, 1960 entschloss sich die Familie zur Flucht in den Westen. Dem Ehemann drohte wegen seiner antikommunistischen Gesinnung und seines katholischen Glaubens die Verhaftung. Nach mehreren Flüchtlingslagern kam die Familie nach Weingarten, wo Fritschi nach einer Zusatzausbildung an der pädagogischen Hochschule wieder als Lehrer arbeiten konnte.

Neben dem Tanzsport war Gertraud Fritschi auch mehr 50 Jahre dem Turnverein Weingarten verbunden. Mit ihrem Mann ging sie gern auf Reisen. Eine große Freude war und ist für sie ihre stetig wachsende Familie.

Auch wenn sie viel Leid hat ertragen müssen, so hatte die zierliche Jubilarin doch immer wieder Glück: Nach den schweren Bombenangriffen auf Dresden im Februar 1945 blieb ihr Elternhaus als einziges in der Straße stehen. Mehrere lebensbedrohliche Krankheiten 1974 und 2006 überstand sie dank der Möglichkeiten der modernen Medizin. Auch den Tod ihres Mannes 2005 und eines Sohnes 2017 musste sie verkraften.

Bis 95 allein gelebt

Bis zum Alter von 95 Jahren lebte die kontaktfreudige Seniorin in ihrer Wohnung in Weingarten. Als das Alter beschwerlich wurde, übersiedelte sie ins Bruderhaus Oberhofen in der Nähe von Sohn und Schwiegertochter. Dort fühlt sie sich wohl, wenn ihr auch coronabedingt die täglichen Besuche fehlen.

„Schön, dass ich keine Schmerzen habe. Da kann ich auch noch weitermachen“, ist derzeit einer ihrer häufigsten Aussprüche. Am 100. Geburtstag wären gern Sohn und Schwiegertochter, drei Enkelinnen und drei Urenkel zum Gratulieren gekommen. Aber „die Seuche“ verhindert es.