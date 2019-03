10 000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der der Deisenfangstraße in Ravensburg gekommen. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der Deisenfangstraße in Richtung Stadionstraße und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen einen vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden 75-jährigen Daimler-Benz-Fahrer. Wie die Polizei mitteilt, entstand bei der Kollision ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.