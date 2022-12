10.000 Euro für Beratung, Prävention, Forschung und Förderung

Richard Heil aus Mannheim hat der Arkade und der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) insgesamt 10.000 Euro gespendet (Foto: RWU). Sie sollen laut Pressemitteilung der RWU zum einen in Beratungsarbeit und Nothilfe, zum anderen in Forschung und die Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs im Studiengang Soziale Arbeit investiert werden. Das Thema Soziale Arbeit soll nicht nur in Weingarten, sondern in der ganzen Gesellschaft sichtbarer gemacht und verankert werden. Prorektor Michael Pfeffer bedankt sich im Namen der RWU für die großzügige Spende und sagt: „Ohne Persönlichkeiten wie Dr. Heil wären viele Dinge nicht möglich.“