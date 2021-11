1. Oberschwabencup des Boule-Club Terra Libre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ravensburger Boule- und Petanquéclub Terra Libre e.V. veranstaltete am 3. Oktober seinen ersten Oberschwabencup auf dem neuen Bouleplatz beim KJC-Sportcenter in Ravensburg. Bei teils sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen folgten 24 Teams aus dem Bezirk Bodensee-Oberschwaben und der Schweiz der Einladung von Terra Libre. Auf bestens präparierten Spielfeldern konnten spannende und ausgeglichene Partien verfolgt werden. Turnierleiter Manfred Wiwie führte mit seiner Planung souverän durch den Tag. Zwei stark eingeschätzte Teams aus Konstanz und Friedrichshafen konnten sich nicht ins Halbfinale durchspielen. Dort standen sich ein Mixed-Team mit Katharina Schmid, Christoph Thiel und Johannes Frick von Terra Libre Ravensburg und das Team aus Bad Saulgau gegenüber. Das zweite Halbfinale bestritten Dominique Auge, Meinhard Amman und Christopher Denelle, ebenfalls von Terra Libre Ravensburg, gegen ein gemischtes Team aus Schopfheim und Terra Libre Ravensburg. Trotz einer 6:1-Führung von Terra Libre ging die Partie letztlich an das gemischte Team um Serhat Bopp, Philippe Trouillard und Jaques Grimaldi. Im Finale unter Flutlicht standen sich somit das gemischte Triplet Schopfheim/Ravensburg und das Team von Terra Libre gegenüber. Die noch verbliebenen Zuschauer konnten von Beginn an ein spannendes Spiel beobachten. In keiner Aufnahme konnte eines der beiden Teams mehrere Punkte auf die Anzeigetafel bringen. Punkt um Punkt entwickelte sich bis zum Stand von 11:11 ein Krimi. Johannes Frick hatte in der Folge zwei Match-Kugeln nicht nutzen können, so stand es 12:12. Eine einzige Aufnahme musste das Finale entscheiden. Katharina Schmid hatte mit der insgesamt letzten Kugel durch einen Schuss auf die gegnerische beste Kugel die Möglichkeit das Spiel für Terra Libre Ravensburg zu entscheiden. Auf eine Entfernung von ca. 9 Metern gelang ihr der Treffer, jedoch hat sich die eigene Punktkugel durch die geschossene gegnerische Kugel verschoben, so dass das Team Schopfheim/Ravensburg als Sieger aus der Partie hervorging. Denkbar knapp mussten somit Schmid/Thiel/Frick den Sieg den Gegnern überlassen. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!

Großen Dank auch an die Firmengruppe Burk, das KJC-Sportcenter und allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen eines tollen Turniertages beigetragen haben.