007 trinkt in Ravensburg ein Quantum Most

James Bond muss mal wieder die Welt retten, aber nie zuvor war seine Aufgabe so schwierig wie dieses Mal. Was Wunder, hat sein jüngster Auftrag den Agenten mit der Lizenz zum Töten doch nach Ravensburg verschlagen. Da kann 007 „Ein Quantum Most“ besser gebrauchen als den sonst üblichen geschüttelten Martini. Die interessierten Ravensburger wiederum brauchen nur eine Eintrittskarte für die gleichnamige närrische Kampagne der Faschingsgesellschaft Milka, die am 21. Februar im Konzerthaus Premiere feiert.

Die entscheidende Szene für den neuen Bond wird durch ein bedauerliches Versehen im Mittleren Schussental gedreht: Das also ist die Ausgangslage für das neue Milka-Stück, das in bewährter Weise wieder das Stadtgeschehen persiflieren wird. Ein vielversprechender Plot, hat doch Ravensburg alles zu bieten, was ein Agententhriller braucht: Schöne Frauen, fiese Schurken, strahlende Helden und exotische Kulissen. Die spannende Frage: Wie schafft es die Polizei mit Uwe Stürmer an der Spitze nach der Reform von Konstanz aus für Sicherheit und Ordnung zu sorgen?

Regisseur Roland Schlemmerich (Rudi Hämmerle) reibt sich schon die Hände, doch dann geht beim Dreh einiges schief. Das liegt nicht zuletzt am vorgeschalteten knallharten Casting, bei dem sich die Nebendarsteller vor einer kritischen Jury bewerben müssen. Klar, dass sich unter anderem auch August Schuler und Rolf Engler vor die Kamera drängen.

„Wir versuchen wieder, ein Stück anzubieten, das für Eingeweihte wie für weniger an der Lokalpolitik Interessierte gleichermaßen lustig ist“, sagt Milka-Präsident Christoph Stehle. Regisseur Marco Ricciardo und Eberhard Haug haben gemeinsam an den Texten und am Drehbuch gefeilt, in das ganz viele Ideen des knapp 20-köpfigen Ensembles eingeflossen sind. „Die Bond-Idee ist eigentlich aus einer Blödelei heraus entstanden“, sagt Stehle. Die große Fähigkeit von Marco Ricciardo, Schauspieler am Theater Ravensburg, sei es, jeden Satz, jede Idee sofort dreidimensional zu übersetzen.

Der Milka-Präsident freut sich über eine Kernmannschaft, die mittlerweile zu einem Drittel aus vergleichsweise jungen Milkanern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren besteht. „Die nächste Generation im Blick zu haben, ist wichtig“, sagt Stehle. Die Mischung aber macht es bei der Faschingsgesellschaft, deswegen setzen die Verantwortlichen auch beim Bond auf Altbewährtes: Die Moritaten-Sänger werden pointiert die einzelnen Szenen verbinden. SZ-Karikaturist Rainer Weishaupt gestaltet wieder die Kulissen. Die Turn-AG der Gymnasien, die Tanzsportschüler von Monika Geiger, die Showtruppe „X-Dreams“, „Franky und Amigos“ und der Fanfarenzug Rauenspurg bringen zusätzlich Stimmung ins Konzerthaus.

Zweimal pro Woche wird derzeit in der Mensa der Gymnasien geprobt, zehn Tage vor der Premiere siedelt das Ensemble ins Konzerthaus über. Die Nachfrage nach Karten ist schon zwei Wochen vor dem Start des Vorverkaufs groß. Stehle geht davon aus, dass erneut alle Vorstellungen ausverkauft sein werden, macht jedoch allen Interessierten Mut: „Es stimmt nicht, dass man keine Chance hat, an Plätze zu kommen. Wir empfehlen aber, die Freitage und den Sonntag in die Planungen einzubeziehen.“

Die Milka-Premiere ist am Freitag, 21. Februar. Weitere Vorstellungen im Konzerthaus gibt es am Samstag, 22. Februar, Freitag, 28. Februar, Samstag, 1. März, und Sonntag, 10. Februar. Der Saal ist jeweils um 19 Uhr geöffnet. Der Vorverkauf beginnt am 10. Februar.