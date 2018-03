Überraschungserfolg für SV Weingarten

Die A-Junioren des SV Weingarten sind mit einem Paukenschlag in die Rückrunde der Fußball-Verbandsstaffel Süd gestartet. Beim Tabellendritten FC Rottenburg siegten die Weingartener mit 2:1. Auch der Ligakonkurrent FV Ravensburg gewann seine Partie gegen den SV Schemmerhofen. Eine bittere Niederlage musste die U 15 des FV in der Oberliga hinnehmen.

C-Junioren Oberliga: SSV Reutlingen – FV Ravensburg 4:0 (1:0) – Tore: 1:0, 4:0 Christian Beifuß (26., 66.), 2:0 Mirhan Inan (52.), 3:0 Edvin Lojic (62.) – FV: Harscher, Agbodemegbe, Schwarz (56. Larisch), Rauch (60. Wanner), Dick, Metzdorf, Xhemaili, Ambrosius, Knörle (70. Zimmerer), Hill, Schulz.

Es war das alte Spiel bei Ravensburg: Zwar war der FV vor allem in der ersten Halbzeit spielerisch klar besser, scheiterte aber an der eigenen Chancenverwertung und am starken Umschaltspiel der Gastgeber aus Reutlingen. Einen solchen Konter setzte Christian Beifuß in der 26. Minute ins Tor. Auch in Halbzeit zwei spielte Reutlingen die Konter sauber zu Ende, so traf Mirhan Inan zum 2:0. Ravensburg ging nun ins Risiko, spielte offensiver, aber die robusten Reutlinger wussten sich zu behaupten. Edvin Lojic per Kopf nach einer Ecke (62.) und kurz darauf erneut Beifuß besorgten den 0:4-Endstand aus Ravensburger Sicht.

A-Junioren Verbandsstaffel Süd: FC Rottenburg – SV Weingarten 1:2 (0:1) – Tore: 0:1 Nicolas Fink (42.), 0:2 Mario Scheiter (71.), 1:2 Mathias Hägele (80.) – SVW: Yazici, Endres, Afonso, Margreiter, Fink, Ungemach, Siegel (17. Kopuk), Scheiter, Pfeiffer (70. Avlayici), Olschewski.

Ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzten Weingartens A-Junioren in Rottenburg. Kapitän Nicolas Fink erzielte kurz vor der Halbzeitpause den Führungstreffer für die Gäste. Mario Scheiter erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Zehn Minuten vor Schluss gelang Rottenburg zwar der Anschlusstreffer, aber Weingarten verteidigte die Führung bis zum Spielende und nahm so drei wichtige Punkte mit in die Welfenstadt.

FV Ravensburg – SV Schemmerhofen 2:0 (1:0) – Tore: 1:0 Robin Hettel (15.), 2:0 Jannik Wanner (49.) – FV: Segbers, Becker, Walter (62. Durus), König, Lupfer (36. Wanner), Hettel, Hoffmann, Hartmann (36. Schmid), Coskun (69. Fetic), Schnell, Birinci.

Gegen einen extrem tiefstehenden Gegner aus Schemmerhofen taten sich Ravensburgs A-Junioren von Beginn an schwer. Trotzdem bestimmte der FV von Beginn an das Spiel und ging nach einer Viertelstunde auch folgerichtig durch Robin Hettel in Führung.

Jannik Wanner trifft per Freistoß

Danach hatte Ravensburg zwar deutlich mehr vom Spiel, erspielte sich aber zu wenige Torchancen. Kurz nach der Pause verwandelte Jannik Wanner aus 22 Metern einen Freistoß zum 2:0. Auch danach rückten die Schemmerhofener nicht weiter aus der Abwehr heraus und Ravensburg tat sich weiter schwer. Seine Torchancen vergab der FV außerdem leichtfertig und so stand am Ende ein glanzloser, aber hochverdienter 2:0-Erfolg im ersten Spiel nach der Winterpause.