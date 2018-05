Überraschende Erkenntnisse zur Mobilität im Schussental

Die Ergebnisse der Mobilitätsumfrage werden in den Gemeinderäten der GUS-Kommunen öffentlich vorgestellt. Den Auftakt macht am 8. Mai Baindt, gefolgt vom Ausschuss für Umwelt und Technik in Ravensburg am 9. Mai. Am 14. Mai steht das Thema im Weingartener Gremium auf der Tagesordnung, am 15. Mai im Gemeinderat Baienfurt und am

16. Mai in Berg.