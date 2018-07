Über die Trostrunde zu Bronze

Die Internationalen Austria-Junior-Open in Salzburg sind ein Vorbereitungsturnier für die Youth Olympic Games. Das deutsche Karate-Juniorennationalteam ging in Salzburg auf die Matte – Celine Müller vom KJC Ravensburg sicherte sich die Bronzemedaille. In Kroatien lief es dann nicht mehr so gut für die Karatekämpferin.

Beim mit mehr als 1100 Athleten besetzten Turnier musste sich die junge Ravensburgerin Celine Müller in der stark besetzten Juniorinnen-Kategorie über 59 Kilogramm nach starker Vorrunde im Kampf auf Augenhöhe gegen die Italienerin Pamela Bodei mit 0:1 geschlagen geben. Da die Italienerin jedoch das Finale erreichte, das sie gegen die Norwegerin Annika Saelid verlor, durfte Müller in die Trostrunde und somit doch noch auf Bronze hoffen.

Gegen Martina Namoini, ebenfalls aus Italien, überzeugte Müller mit ihrer eindeutig aktiveren Kampfweise die Kampfrichter am Ende des Kampfes und zog mit 3:2-Flaggen in den direkten Kampf um Platz drei ein. Dort stand der Ravensburgerin die Dänin Sarah Lundquist Aakerman gegenüber. Lange führte die Dänin mit 1:0.

Fußtechnik bringt Sieg

Diese Führung versuchte Lundquist Aakerman nun durch einen defensiven Kampfstil über die Zeit zu bringen. Müller legte nun mit Faust- und Fußtechniken los und überraschte die Dänin mit einer Fußtechnik zum Kopf, was ihr drei Punkte einbrachte. Diesen 3:1-Vorsprung ließ sich die Ravensburgerin nicht mehr nehmen, bezwang ihre dänische Kontrahentin und durfte sich doch noch über die Bronzemedaille freuen.

Im Anschluss an das Turnier in Österreich ging es für die deutschen Karatekas zur direkten Vorbereitung nach Umag in Kroatien, wo zwei Trainingseinheiten pro Tag angesetzt waren, um die Athleten taktisch gut auf das Qualifikationsturnier für die Jugendolympiade vorzubereiten.

Gut eingestellt von Bundestrainer Mark Haubold gewann Celine Müller die erste Runde gegen eine Athletin aus den Vereinten Arabischen Emiraten. Im zweiten Kampf stand es lange 0:0 gegen die Schweizer Meisterin Anna Hirt. In den letzten zehn Sekunden verlor Müller ihre Konzentration, was Hirt nutzte und mit einer Fausttechnik zum Kopf mit 1:0 in Führung ging. Diese war nicht mehr aufzuholen, aber die Hoffnung auf die zweite Chance für die Olympiaqualifikation am nächsten Tag bestand weiterhin.

Trainer ist zuversichtlich

Am folgenden Tag verlor Müller aber auch gegen die türkischen Jugendweltmeisterin Kayra Sezgin mit 0:1, was das Aus für das Turnier bedeutete. An beiden Tagen konnte Müller ihr eigentliches Können nicht abrufen. Dass viel mehr möglich gewesen wäre, zeigte sie bei diversen Vorbereitungsturnieren, bei denen sie unter anderem gegen die für die Jugendolympiade qualifizierte Norwegerin Saelid (Weltranglisten-24.) mit 0:0 und 1:1 die Kämpfe beendete. Müllers KJC-Trainer Günter Mohr ist zuversichtlich, dass die talentierte junge Ravensburgerin in Zukunft weiterhin erfolgreich sein wird.