Österreicher Band „The Weight“ rockt die Zehntscheuer

Die Eigendefinition der Musik von „The Weight“ lautet: „Heavy Rhythm and Roll“. Die vier rockigen Österreicher gastieren mit ihrem Programm zur neuen CD „In Control“ am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr in der Zehntscheuer.

„Es war uns wichtig, die gängigen Genrezwänge und Schubladisierungen der Musikwelt zu umgehen. Daher scheint es vielleicht ein bisschen paradox, dass wir uns selbst ein Genre schaffen mussten, um die ganze Bandbreite unseres Sounds auf den Punkt zu bringen“, so die Band. Die mit lässiger Attitüde, musikalischer Wucht und Virtuosität in den 1970ern verankerte Zeitlosigkeit ihres „Heavy Rhythm and Roll“ ist es, was The Weight so einzigartig macht.

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse kosten 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Vereinsmitglieder bezahlen 16 Euro. Der Vorverkauf läuft über die Tourist-Information Ravensburg, das Musikhaus Lange, die Schwäbische Zeitung und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.