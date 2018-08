Ökumenische Fahrt nach St. Gallen

Der Ökumeneausschuss Ravensburg lädt am Samstag, 1. September, zu einer gemeinsamen Fahrt nach St. Gallen zur Aktion „Brot und Wein“ ein.

In der Schweiz wird erst in diesem Jahr das 500-Jahr-Reformationsjubiläum gefeiert, teilt Pfarrer Martin Henzler-Hermann in einer Ankündigung mit. Höhepunkt der Reformationsfeiern in St. Gallen sei die Aktion „Brot und Wein“, bei der eine lange Tafel aus Tischen und Bänken zwischen der katholischen und der evangelischen Hauptkirche aufgestellt wird. Täglich finden Diskussionsrunden, sogenannte „Tischgespräche“ statt. Ziel ist, dass sich der evangelische Kirchenpräsident und der katholische Bischof begegnen.

„Brot und Wein“ an einer langen Tafel – diese Aktion ähnelt dem ökumenischen Höhepunkt des Ravensburger Reformationsjubiläums, als am 8. Oktober 2017 eine lange Tafel die Liebfrauenkirche und die Evangelische Stadtkirche verbunden hat. Und dann in der Stadtkirche die „Ravensburger Erklärung“ unterzeichnet wurde, deren Hauptinhalt ist, dass sich in Ravensburg Evangelische und Katholische gegenseitig zu Eucharistie und Abendmahl einladen.

Der Ökumeneausschuss – mit Mitgliedern aus der Stadtkirchengemeinde und den vier Kirchengemeinden der „Seelsorgeeinheit Mitte Ravensburg“ – lädt alle Interessierten ein, am Samstag, 1. September, mit dem Zug nach St. Gallen zu fahren und mitzufeiern. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr in der Bahnhofshalle des Ravensburger Bahnhofs. Es wird gebeten rechtzeitig da zu sein, damit sich jeder ein Bodensseeticket, das pro Person 18,50 Euro kostet, aus dem Automaten ziehen kann.