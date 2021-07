Ökumenische Exerzitien im Kloster Volkenroda

Der besonderen ökumenischen Tradition Ravensburgs folgend führen das Pfarramt Liebfrauen und St. Jodokin Exerzitien im ökumenischen Miteinander durch. Exerzitien sind eine alte Form geistlichen Übens, um sich sich selbst näher zu kommen und den eigenen Glauben zu reflektieren. Elemente dieses Übungswegs sind Stundengebet, Zeiten der Stille, Austausch, Biblische Betrachtungen, Wanderungen in der Natur, kreatives Tun. Die Exerzitien führen ins ehemalige Zisterzienserkloster Volkenroda in den Thüringer Wald, das im 12. Jahrhundert erbaut wurde und damit die älteste erhaltene Zisterzienserirche in Deutschland ist. Dieses in DDR-Zeiten halb verfallene Kloster wurde wiederbelebt mit Hilfe der Jesus-Bruderschaft, einer evangelischen Kommunität, die dort zum Mitbeten einlädt. Der alte Kreuzgang des Klosters wurde ergänzt durch den ökumenischen Christuspavillon der Expo 2000 mit ihren eindrucksvollen von Andreas Felger gestalteten Kammern. Die Anmeldung ist bis Ende Juli im evangelischen Stadtkirchenpfarramt möglich.