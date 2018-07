Ökologischer Teufelskreislauf kann zu Fischsterben führen

Das trockene Wetter der vergangenen Monate setzt die hiesigen Seen und Weiher gewaltig unter Stress. Nach Angaben des Landratsamts Ravensburg führen die Zuläufe der Seen wegen der Hitze und Trockenheit nur noch sehr wenig Wasser. Dadurch finde in den Stillgewässern seit einiger Zeit kein oder ein nur noch sehr geringer Frischwasseraustausch statt. Damit verbunden sei eine Reduzierung des Sauerstoffgehalts im Wasser, der durch die hohen Temperaturen nochmals vermindert werde.

Durch stark angestiegene Abwassereinträge und die intensivere Landbewirtschaftung haben sich laut Pressemitteilung in den vergangenen Jahrzehnten viele oberschwäbische Stillgewässer zudem gewässerökologisch nachteilig verändert. Sie wurden zunehmend nährstoffreicher, was zu einem erhöhten Vorkommen von Algen und einem Wachstum der Wasserpflanzen und damit verbunden zur Beschleunigung des Verlandungsprozesses führte. Bei den gegenwärtig hohen Wassertemperaturen bieten die nährstoffreichen Gewässer einen noch besseren Nährboden für Algen – „ein Teufelskreislauf“, der zu nochmals vermehrtem Algenaufkommen und in der Folge zu Sauerstoffmangel, Fischsterben und dem ökologischen „Umkippen“ der Gewässer führen kann, beschreibt Albrecht Trautmann, Biologe und Seenexperte beim „Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen“ die aktuelle Lage.

Nach dem Baden intensiv abduschen

Dass diese Entwicklung auch für Badegäste unangenehme Folgen haben kann, belegt nach seiner Einschätzung die Blaualgenblüte, die meist durch einen grünlich-bläulichen Belag auf dem Wasser erkennbar ist und zu Hautreizungen führen kann. Kleinkinder und empfindliche Menschen sollten die Gewässer dann meiden oder sich unmittelbar nach dem Baden intensiv abduschen, rät der Experte.

Das „Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen“ engagiert sich in der Region Oberschwaben für 113 Seen. Ziel ist es, die Überdüngung („Eutrophierung“) und Verlandung aufzuhalten, die Gewässer langfristig zu erhalten und ihre ökologische Wertigkeit zu verbessern.