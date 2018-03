„Ökologischer Frevel und Geldverschwendung“

Eine Wiederholung des städtebaulichen Ideenwettbewerbs zum Bahnhofsumfeld in Ravensburg hat der Förderverein Eschersteg gefordert. Der Grund: Es seien nur Entwürfe ohne den Eschersteg prämiert worden, obwohl die Stadt zu dessen Wiederaufbau verpflichtet sei. Grundsätzliche Kritik am Wettbewerb sowie an dessen Ergebnis äußert das Bürgerforum Altstadt.

Wie berichtet, haben sich in dem Ideenwettbewerb zehn Planer Gedanken darüber gemacht, wie der Ravensburger Bahnhof zukünftig aussehen könnte. Derzeit gilt dessen Umfeld als Schmuddelecke der Stadt.

Der Siegerentwurf sieht einen neuen Bahnhof, eine Grünanlage an der Schussen und ein weiteres Parkhaus vor. Im Norden und Süden der Grünanlage sind Bürokomplexe geplant. Der Entwurf könnte nach der Elektrifizierung der Südbahn verwirklicht werden – falls der Gemeinderat zustimmt. Auf den Eschersteg verzichten die Landschaftsarchitekten und setzen stattdessen auf eine zweite Unterführung. Wie der Vorsitzende des Preisgerichts, Professor Sebastian Zoeppritz, erklärte, müsse das Denkmal auch nicht wieder zwingend am Bahnhof aufgestellt werden.

„Zweite Querung ist nötig“

Das sieht der Förderverein Eschersteg anders. Die „rechtlichen Vorgaben“ seien außer acht gelassen worden, deshalb seien die Ergebnisse des Wettbewerbs auch nicht verwertbar, so dessen Vorsitzender Winfried Schneider. Der Förderverein kritisiert weiter, dass die Verwaltung mit dieser Auslobung ihre Hauptargumente gegen den Eschersteg selbst widerlegt habe. „Eine zweite Querung der Gleise ist also doch nötig, denn ansonsten wäre nicht der Plan mit der zusätzlichen Unterführung prämiert worden.“ Außerdem, so Schneider, sei die geplante Unterführung deutlich teurer als der Wiederaufbau des Escherstegs.

Die Stadt klagt derzeit vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen das Regierungspräsidium. Die Denkmalschutzbehörde hatte es abgelehnt, den Eschersteg aus der Landesdenkmalliste zu streichen. Damit wäre die Stadt zur Sanierung und Wiederaufbau verpflichtet. In welcher Form und an welcher Stelle, darüber ist eine heftiger Streit zwischen Gegnern und Befürwortern der Überführung entbrannt.

Das Bürgerforum Altstadt beklagt, dass weder der BUND noch der NABU oder das Bürgerforum im Preisgericht beteiligt gewesen seien. Weiter sei die Austellung der Wettbewerbsergebnisse „im abgelegenen Technischen Rathaus für viele Bürger eine Zumutung“. Auch der Verein kritisiert, dass keiner der Teilnehmer den Wiederaufbau des Escherstegs vorgeschlagen habe. Das sei „nicht verwunderlich, da die Ausschreibung fälschlicherweise darauf hinweist, dass der Steg unter anderem wegen seines Zustandes nicht mehr originalgetreu aufgebaut werden könne“. Die beiden Vorstandsmitglieder Dietmar Hawran und Volker Petzold: „Dass der Steg unter Denkmalschutz steht, wird den Teilnehmern verschwiegen.“

Platanen müssen gefällt werden

Das Bürgerforum führt weiter aus, dass für das große Bürohaus mit Tiefgarage an Stelle des jetzigen Park-and-Ride-Platzes 18 Platanen gefällt werden müssten – „eine ökologische Sünde“ und „Geldverschwendung“. Außerdem dürfe der Fernbus nicht weiter in eine Sackgase mit beengter Wendemöglichkeit und problematischen Zu- und Abfahren geschickt werden. Weiterer Kritikpunkt: Das geplante neue siebengeschossige Gebäude werde gegenüber dem Bestand nach Norden verschoben. Durch diese Achsenverschiebung verliere der Bahnhofsvorplatz seine Einfassung.

Weiterhin fehle die Zufahrt von der Georgstraße völlig. Wie man künftig mit Gepäck zum Bahnhof komme, sei völlig ungeklärt. Für das neue Parkhaus südlich des Bahnhofs müssten 22 Kugelahornbäume gefällt werden, desgleichen vier Platanen zwischen Bahnhof und den nördlichen Fahrradabstellplätzen. Das Bürgerforum: „Nicht nachhaltig, ökologischer Frevel, Geldverschwendung.“

Lob gibt es für die vorgesehene Gestaltung des Schussenufers: „Der 1. Preisträger schafft einen Platz mit hoher Erlebnis- und Erholungsqualität.“

www.buergerforum-altstadt-ravensburg.de