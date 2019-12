Öffnungszeiten im Unicef-Laden geändert

Der Unicef-Laden in der Herrenstraße 29 in Ravensburg, ist in den kommenden zwei Wochen täglich von 9 Uhr 30 bis 12 Uhr 30, am Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Ab Samstag, 21. Dezember, ist der Laden für zwei Wochen geschlossen, teilen die Betreiber mit. Im Unicef-Laden gibt es momentan eine große Auswahl an Weihnachtskarten, aber auch Karten mit Blumen- und Geburtstagsgrüßen.