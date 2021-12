Über die kommenden Feiertage – Weihnachten, Silvester, Neujahr und Dreikönig – bleiben alle Standorte der Landkreisverwaltung Ravensburg ganztägig geschlossen, bittet das Landratsamt um Beachtung.

Zusätzlich haben die Dienststellen auch am Freitag, 24. Dezember, am Freitag, 31. Dezember, und am Freitag, 7. Januar, zu.